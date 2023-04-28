Промоутер Усика предостерег Фьюри от самой большой ошибки в карьере

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, считает, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри сделает самою большую ошибку в карьере, если не подерется с украинцем.

По мнению представителя украинского боксера, британец должен изменить свое поведение и согласиться на поединок с его подопечным.

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"Я хотел бы увидеть этот бой как фанат бокса. Как промоутер Усика я бы хотел, чтобы это состоялось. Как обычный украинец я бы хотел, чтобы наш спортсмен стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Так что с нашей стороны это только плюсы.

Мы знаем, что Тайсон Фьюри - сложная личность. И это, пожалуй, ни для кого не удивительно, и мы видим это из его поведения за последние семь или десять лет.

Да, он чемпион. Да, он имеет право делать то, что хочет. Но, в конце концов, он профессиональный боксер. И главная его задача - выступать для болельщиков. Вот почему я считаю, что, если этот бой не состоится, это станет одной из самых больших ошибок Тайсона Фьюри в его профессиональной карьере", - приводит слова Красюка Boxing Scene.

Ранее промоутер Александра Усика также рассказал, когда планируют провести бой с Даниэлем Дюбуа.