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Отец Фьюри рассказал, в чем его сын превосходит других супертяжеловесов

Джон Фьюри охарактеризовал чемпиона WBC.
Сегодня, 13:58
Тайсон и Джон Фьюри / Getty Images
Тайсон и Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, почему считает своего сына лучшим в дивизионе.

По его мнению, "Цыганского короля" от других супертяжеловесов отличает безграничная вера в себя.

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"Любой, кто считает, что может побить Тайсона, подумайте еще раз. У него есть то, чего нет ни у одного бойца. Он умеет приспосабливаться к любой ситуации.

Главное, что он верит в свои яйца, верит в себя. Он верит, что когда выходит в ринг, никто не может победить Тайсона Фьюри.

Когда он попадает под тяжелые удары, то думает: "Ладно, я жив, значит, давай встанем и будем драться дальше. Ты должен меня убить, чтобы победить". Вот что происходит в его уме", - приводит слова Джона Фьюри Boxing Social.

Отметим, ранее отец Тайсона Фьюри обвинил Александра Усика в нежелании драться с его сыном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри джон фьюри

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