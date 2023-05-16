Фьюри сообщил, когда проведет бой с Усиком
"Цыганский король" сделал прогноз на поединок за абсолютное чемпионство.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что намерен провести бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
По словам британца, он не верит, что украинец боится его, а сам поединок должен состояться в конце текущего года.
"Я не думаю, что кто-то кого-то боится. Бой должен состояться. Это должно произойти в нынешнем году".
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У меня нет сомнений, что это легкая работа. Я ударю его, и он упадет. После этого я пойду и напьюсь в центре города", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.
Ранее сообщалось, что отец Фьюри озвучил имя приоритетного соперника для сына.