"Предложения нет": Промоутер Фьюри высказался о бое с Усиком в Саудовской Аравии

Поединок двух чемпионов может состояться в конце этого года.

Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, оценил возможность проведения боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком в декабре в Саудовской Аравии.

По словам представителя британского боксера, пока конкретных предложений по этому поединку они не получали.

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"Все говорят, что мы будто получили предложение, но это должно быть в письменном виде. Поэтому это не так.

Вероятно, нам его пришлют, но на данный момент предложения нет. Эти разговоры я слышу довольно давно, но мы ничего не получали. Возможно, у них еще нет разрешения на организацию боя", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри сообщил, что Энтони Джошуа не хочет принимать бой с его подопечным.