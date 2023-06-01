iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Настоящая стоимость Усика": Промоутер Фьюри оценил торги по бою украинца с Дюбуа

Фрэнк Уоррен сравнил украинского чемпиона со своим подопечным.
Сегодня, 21:58
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о промоутерских торгах по бою между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

По мнению промоутера, они показали реальную стоимость украинского чемпиона.

Читай также: Стало известно, сколько Усик и Дюбуа заработают за будущий бой

"Бой Александр Усик - Даниэль Дюбуа пошел на промоутерских торгах за 8 миллионов долларов. Усик получит шесть. Вот вам и настоящая стоимость Усика.

Если бы на промоутерских торгах был поединок Тайсона Фьюри с Дюбуа, это бы без сомнения была сумма не менее 30 миллионов долларов. Потому что это стоимость Тайсона Фьюри", - сказал Уоррен talkSPORT.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк сообщил, когда и где планируют организовать бой против Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Промоутер Усика назвал точные дату и место боя против Дюбуа Промоутер Усика назвал точные дату и место боя против Дюбуа
"Такой же трус, как и Усик": Фьюри набросился на Джошуа за отказ от боя "Такой же трус, как и Усик": Фьюри набросился на Джошуа за отказ от боя
"Решил не принимать": Промоутер Фьюри сделал важное заявление о бое с Джошуа "Решил не принимать": Промоутер Фьюри сделал важное заявление о бое с Джошуа
Искренняя радость: Гвардиола посетил концерт Элтона Джона в Манчестере Искренняя радость: Гвардиола посетил концерт Элтона Джона в Манчестере
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа23:23
Искренняя радость: Гвардиола посетил концерт Элтона Джона в Манчестере
Бокс23:15
Промоутер Усика назвал точные дату и место боя против Дюбуа
Европа22:53
Арендованный хабвек Ювентуса объявил об уходе из Челси
Бокс22:41
"Собирается забрать половину денег": Теофимо Лопес пожаловался на личные проблемы
ММА22:20
Джейк Пол - Макгрегору: Я вышибу из тебя все дерьмо
Бокс21:58
"Настоящая стоимость Усика": Промоутер Фьюри оценил торги по бою украинца с Дюбуа
Киберспорт21:55
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Украина21:44
Мирон Маркевич - новый тренер Карпат
Теннис21:30
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина и Цуренко вышли в третий круг, Костюк успешно стартовала в парном турнире
Теннис21:26
Цуренко вышла в третий круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK