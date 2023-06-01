"Настоящая стоимость Усика": Промоутер Фьюри оценил торги по бою украинца с Дюбуа

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о промоутерских торгах по бою между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

По мнению промоутера, они показали реальную стоимость украинского чемпиона.

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"Бой Александр Усик - Даниэль Дюбуа пошел на промоутерских торгах за 8 миллионов долларов. Усик получит шесть. Вот вам и настоящая стоимость Усика.

Если бы на промоутерских торгах был поединок Тайсона Фьюри с Дюбуа, это бы без сомнения была сумма не менее 30 миллионов долларов. Потому что это стоимость Тайсона Фьюри", - сказал Уоррен talkSPORT.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк сообщил, когда и где планируют организовать бой против Дюбуа.