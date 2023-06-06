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"Мне наплевать": Усик оценил трешток Фьюри

Украинский боксер высказался о поведении "Цыганского короля".
Сегодня, 14:40
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу трештока чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинского боксера, ему все равно на слова британского спортсмена.

"Почему Фьюри меня боится? Я не знаю. Если бы я мог залазить в голову людей и смотреть, что с ними происходит, я бы немного в другом направлении работал бы, и все. Я думаю, что Тайсон Фьюри - это большой шоумен, который делает что-то и хорошее, и нехорошее. Может, он тянет время, пиарит этот поединок".

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"Мне просто нужно с ним отбоксировать, вот и все. Я не думаю о том, что он говорит, что он думает. Мне наплевать, как он думает или что обо мне говорит. Мне нужен с ним бой. Все", - сказал Усик в интервью KOLOSEUM.

Ранее сообщалось, что Усик назвал причину того, почему Фьюри сорвал их поединок.


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