Саудовский промоутер: Мы сделаем предложение Фьюри, но переговоров не будет

Глава отдела бокса компании Skills Challenge Promotion Амер Абдалла сообщил, что они планируют сделать предложение чемпиону миру по версии WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри по бою с Александром Усиком.

Функционер отметил, что организация не будет торговаться с британцем, ведь сумма будет основываться на его результатах и достижениях.

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"Фьюри хочет драться в ближайшее время. Если он проведет бой в сентябре или октябре и даст согласие на бой в декабре, тогда мы будем рады сделать ему предложение и обсудить это.

Алекс, промоутер Усика, правильно сказал, что мы сделаем предложение Фьюри в ближайшее время. Это будет премиальное предложение, основано на его достоинстве и многом другом. Это будет достойная ценна. Мы еще никогда никого не оскорбили своим предложением. Когда принц Халид делает предложение, оно всегда достойное. С этим не будет проблем.

Могу сказать, что предложение будет, но не будет переговоров. Мы хотим провести бой и все что можем предложить, будет на столе. Я бы не стал никогда никого оскорблять, но в этот раз будет так - вот наше предложение, прими или откажись! Мы именно так ведем наш бизнес. Так будут ли переговоры о деньгах? Ответ - нет", - приводит слова промоутера Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Уайлдер оценил возможность боя между Фьюри и Усиком в Саудовской Аравии.