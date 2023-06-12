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"Все пытаются заключить лучшую сделку": Промоутер Фьюри объяснил отказ Джошуа от боя

Представитель чемпиона WBC оценил поведение потенциального соперника.
Сегодня, 21:54
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался об отказе Энтони Джошуа от боя.

По мнению представителя "Цыганского короля", у Эй Джея просто были другие планы и он ждет поединка с Деонтеем Уайлдером в конце этого года.

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"Зачем ему сейчас драться с Тайсоном Фьюри, если он может подождать саудовских денег до зимы и драться с Уайлдером? Для них это бизнес.

Все это, что Джошуа боится, не хочет боя, я обвиняю его - я никого не обвиняю. Все пытаются заключить лучшую сделку из всех возможных, и что касается Джошуа, то, вероятно, он ждет декабря, чтобы провести бой с Уайлдером.

Что касается Тайсона Фьюри, то я считаю, что он должен провести бой в начале сентября, когда люди вернутся из отпусков, а затем готовиться к бою с Александром Усиком зимой", - цитирует Арума Boxing Social.

Ранее промоутер назвал возможных соперников Тайсона Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум

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