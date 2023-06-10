iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Есть целый список": Промоутер назвал возможных соперников Фьюри

Боб Арум предположил, с кем может подраться его подопечный.
Сегодня, 17:05
Тайсон Фьюри и Боб Арум / Getty Images
Тайсон Фьюри и Боб Арум / Getty Images

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о потенциальных соперниках своего клиента.

По его словам, у его подопечного есть варианты, из которых можно выбрать.

Читай также: Небитый кубинец вызвался на поединок с Фьюри

"Есть целый список потенциальных соперников. Нужно посмотреть на список претендентов по версиям разных организаций и выбрать одного. Есть этот парень, который побил Тони Йоку (Мартин Баколе или Карлос Такам. - прим.). Это хорошая возможность. Есть Агит Кабайел. Он был бы хорошим соперником.

Есть много хороших оппонентов, но этот вопрос решать Фрэнку и Джорджу Уорренам вместе с Тайсоном. Я думаю, они сделают это в начале следующей недели", - сказал Арум в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер рассказал, когда Тайсон Фьюри вернется в ринг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Боб Арум

Статьи по теме

Небитый кубинец вызвался на поединок с Фьюри Небитый кубинец вызвался на поединок с Фьюри
"Он боится": Промоутер Фьюри обвинил Джошуа в нежелании драться "Он боится": Промоутер Фьюри обвинил Джошуа в нежелании драться
"Я бы заплатил, чтобы увидеть бой": Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко "Я бы заплатил, чтобы увидеть бой": Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко
"Мы ведем переговоры": Промоутер рассказал, когда Фьюри вернется в ринг "Мы ведем переговоры": Промоутер рассказал, когда Фьюри вернется в ринг
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Украина18:53
Метталург добыл минимальную победу над Вересом
Европа18:29
Владельцы Манчестер Юнайтед связывались с президентом ПСЖ по поводу продажи клуба
Европа18:20
Ливерпуль вступил в борьбу за футболиста Баварии
Европа17:50
Защитник Барселоны переходит в Тоттенхэм
Теннис17:46
Снигур прошла в следующий раунд турнира в Ноттингеме
Европа17:25
Руни высказался о переходе Месси в Интер Майами
Теннис17:12
Ястремская вылетела с турнира в Ноттингеме, уступив в первом раунде
Бокс17:05
"Есть целый список": Промоутер назвал возможных соперников Фьюри
Лига Чемпионов16:59
Манчестер Сити - Интер: смотреть онлайн-трансляцию матча финала Лиги чемпионов
Европа16:46
Арсенал согласовал новый контракт с основным защитником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK