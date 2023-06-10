"Есть целый список": Промоутер назвал возможных соперников Фьюри

Боб Арум предположил, с кем может подраться его подопечный.

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о потенциальных соперниках своего клиента.

По его словам, у его подопечного есть варианты, из которых можно выбрать.

Читай также: Небитый кубинец вызвался на поединок с Фьюри

"Есть целый список потенциальных соперников. Нужно посмотреть на список претендентов по версиям разных организаций и выбрать одного. Есть этот парень, который побил Тони Йоку (Мартин Баколе или Карлос Такам. - прим.). Это хорошая возможность. Есть Агит Кабайел. Он был бы хорошим соперником.

Есть много хороших оппонентов, но этот вопрос решать Фрэнку и Джорджу Уорренам вместе с Тайсоном. Я думаю, они сделают это в начале следующей недели", - сказал Арум в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер рассказал, когда Тайсон Фьюри вернется в ринг.