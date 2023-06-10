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Небитый кубинец вызвался на поединок с Фьюри

Менеджер боксера заявил о готовности подопечного встретиться в ринге с чемпионом.
Сегодня, 14:23
Фрэнк Санчес / Getty Images
Фрэнк Санчес / Getty Images

Непобежденный кубинский представитель супертяжелого дивизиона Фрэнк Санчес (22-0, 15 KO) готов стать соперником обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Менеджер боксера Майк Борао заявил, что его клиент хочет провести этот бой. При этом он предположил, что британец будет искать более простой вариант, но выразил надежду, что тот изменит мнение.

"Я повторю, что Фрэнк Санчес говорил уже множество раз - он готов драться с Тайсоном Фьюри когда угодно и где угодно. В США, в Великобритании или в любой другой точке мира.

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Статус обязательного претендента был как раз введен для таких боксеров, как Фрэнк, с которыми избегают драться чемпионы. Считаю, что Фрэнк Санчес - лучший супертяжеловес в мире, которого тренирует лучший тренер в мире Эдди Рейносо.

Тайсон, вероятно, думает, что это слишком большой риск, если есть более легкие бои, но я надеюсь, он докажет, что я ошибаюсь", - цитирует менеджера Boxing Scene.

Ранее промоутер рассказал, когда Тайсон Фьюри вернется в ринг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Фрэнк Санчес

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