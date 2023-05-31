"Есть только один вопрос": Арум назвал безоговорочного фаворита боя Уайлдер - Джошуа
Знаменитый промоутер сделал прогноз на потенциальный поединок двух экс-чемпионов.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением по поводу возможного боя между двумя бывшими чемпионами супертяжелого дивизиона Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.
Известный промоутер выразил абсолютную уверенность в том, что досрочную победу в потенциальном поединке одержит американский боксер.
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"В поединке между Уайлдером и Джошуа есть только один вопрос. На мой взгляд, заключается он в том, в каком раунде Деонтей нокаутирует Энтони. Поверьте мне, он нокаутирует Джошуа", - приводит слова Арума Boxing Social.
Ранее тренер Деонтея Уайлдера отреагировал на желание Тайсона Фьюри подраться с Энтони Джошуа.