"Есть только один вопрос": Арум назвал безоговорочного фаворита боя Уайлдер - Джошуа

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением по поводу возможного боя между двумя бывшими чемпионами супертяжелого дивизиона Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.

Известный промоутер выразил абсолютную уверенность в том, что досрочную победу в потенциальном поединке одержит американский боксер.

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"В поединке между Уайлдером и Джошуа есть только один вопрос. На мой взгляд, заключается он в том, в каком раунде Деонтей нокаутирует Энтони. Поверьте мне, он нокаутирует Джошуа", - приводит слова Арума Boxing Social.

Ранее тренер Деонтея Уайлдера отреагировал на желание Тайсона Фьюри подраться с Энтони Джошуа.