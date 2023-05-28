"Никогда нельзя верить": Тренер Уайлдера отреагировал на желание Фьюри подраться с Джошуа

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о намерении обладателя титула WBC Тайсона Фьюри встретиться в ринге с Энтони Джошуа.

По словам наставника американского боксера, в случае с "Цыганским королем" никогда нельзя быть полностью уверенным, а его подопечный продолжит вести переговоры о бое с Эй Джеем.

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"Все знают, что если дело касается Тайсона Фьюри, то никогда нельзя верить. Вы просто не можете ставить на что-то, связанное с Фьюри, поскольку сегодня он дерется, а завтра завершает карьеру. Он может быть очень непредсказуемым.

Но вот что я могу вам сказать: с Тайсоном Фьюри или без него, но Деонтей и Энтони Джошуа ведут переговоры о бое в Саудовской Аравии", - цитирует Скотта DAZN.

Отметим, ранее промоутер Тайсона Фьюри подтвердил намерение устроить бой с Энтони Джошуа.