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"Лжец и трус": Отец Фьюри жестко наехал на Усика

Джон Фьюри отметил финансовый вопрос поединка.
Сегодня, 11:31
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался по поводу срыва поединка своего сына с Александром Усиком.

По словам Фьюри-старшего, украинский спортсмен сам отказался от боя.

"Есть только один лжец, и это Усик с его командой. Он не хотел драться. Из каких-то д*рьмовых источников Усик услышал, что Тайсон был травмирован. Затем Тайсон предложил ему бой, и даже 30 процентов гонорара было много для Усика. Но он все равно заработал бы 17 миллионов фунтов за бой на "Уэмбли".

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"Это показывает, какой он большой лжец и трус. Он будет боксировать с Даниэлем Дюбуа за объедки в сравнении с гонораром за бой с Тайсоном. Так что есть ли в этом смысл? Тайсон подерется с кем угодно, в любой точке мире, если все будет в порядке в плане бизнеса", - сказал Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри исключил одного соперника из списка потенциальных.


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