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Промоутер Фьюри исключил одного соперника из списка потенциальных

Представитель чемпиона WBC ответил на предложение устроить бой с Филипом Хрговичем.
Вчера, 22:59
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался по поводу возможного поединка против Филипа Хрговича.

Представитель британского боксера заявил, что его клиент не собирается драться с хорватом, ответив тем самым на предложение Эдди Хирна устроить их встречу в ринге.

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"Хирну было бы проще устроить бой Хрговича против его собственного бойца [Энтони Джошуа], как это делаем мы. Мы организовали поединок Джо Джойса против Даниэля Дюбуа. Так почему бы им не устроить это?

Открыт ли я для боя Фьюри - Хргович? На самом деле нет. Почему мы должны делать им одолжение? Хргович - отличный оппонент для Джошуа. Этот бой будет нетрудно организовать, они выступают в одной конюшне", - цитирует Уоррена Boxing Social.

Ранее Тайсон Фьюри сделал громкое заявление по поводу своего будущего.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен филип хргович

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