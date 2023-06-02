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Хирн предложил соперника Фьюри

Промоутер подобрал потенциального оппонента британскому чемпиону.
Сегодня, 14:27
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Cо-промоутер хорватского представителя супертяжелого дивизиона Филипа Хрговича Эдди Хирн предложил обладателю титула WBC Тайсону Фьюри подраться с его клиентом.

Однако при этом глава промоутерской компании Matchroom Boxing считает, что британский чемпион откажется от подобного поединка.

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"Давайте скажем, что вы играете в промоутера Тайсона Фьюри и смотрите на рейтинг. Представим, что Энтони Джошуа дерется с Диллианом Уайтом, а затем - с Деонтеем Уайлдером, а Александр Усик проведет бой с Даниэлем Дюбуа. Я скажу вам, что если Фьюри этого захочет, то он может подраться с Филипом Хрговичем.

Если Фьюри ищет соперника, он может получить бой с Филипом Хрговичем. Тайсон Фьюри умен, он не хочет рискованного поединка. Хргович - обязательный претендент на титул IBF. Но Тайсон скажет: "Я не буду драться с ним, про Хрговича никто не слышал". Тем не менее к нему всегда будет стоять очередь", - цитирует Хирна Boxing Social.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри сообщил, что Энтони Джошуа не хочет принимать бой с его подопечным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Эдди Хирн филип хргович

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