"Будет другая история": Неожиданный соперник вызвался на бой с Усиком

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер заявил, что хотел бы провести бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Непобежденный боксер отметил, что украинец еще не встречался с такими соперниками, как он, и выразил уверенность, что может создать ему проблемы в потенциальном поединке.

"Я думаю, что между Усиком и Фьюри получится отличный бой. В данный момент это два топовых супертяжа на своем пике. Я думаю, что рано или поздно этот поединок должен состояться. Но если он не состоится, то я прямо здесь, чтобы принять участие.

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Сейчас Усик - один из лучших мастеров бокса, но он не дрался с большим парнем. Пусть Энтони Джошуа и крупный, но он не дрался с ним как большой парень, он дрался на носочках.

Так что если Усик подерется с таким парнем, как я, идущим вперед, с быстрыми руками, хорошими движениями головой и не боящимся пропустить удар, это будет другая история", - сказал Миллер в комментарии YouTube-каналу Menace and The Man.

Ранее промоутер Александра Усика оценил вероятность проведения боя с Тайсоном Фьюри.