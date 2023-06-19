Спенс включил Усика в список лучших боксеров мира
Американец собрал топовых спортсменов с разных дивизионов.
Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс назвал список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
В список лучших американец включил объединенного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика и своего следующего соперника Теренса Кроуфорда.
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"Канело, Усик, Джермелл Чарло, "Танк" Дэвис… И я включу сюда Кроуфорда", - цитирует Спенса Blue T.V..
Напомним, поединок Спенс - Кроуфорд состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Кроуфорд сделал прогноз на свой бой со Спенсом.