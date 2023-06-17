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"Он его уложит": Чисора оценил шансы Усика в бою с Уайлдером

Британский боксер поделился мнением о потенциальном поединке.
Сегодня, 15:59
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора прокомментировал слова обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика о том, кого он считает более опасным соперником - Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера.

Недавно украинец предположил, что потенциальный поединок против американца сложился бы для него сложнее, и это мнение полностью разделяет британский боксер.

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Более того Чисора считает, что Уайлдер отправит Усика в нокаут.

"Да, Усик все правильно сказал, ведь он знает, что Уайлдер его уложит", - сказал Чисора в комментарии Seconds Out.

Напомним, ранее Деонтей Уайлдер оставил грозное послание Александру Усику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора Деонтей Уайлдер

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