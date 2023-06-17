"Он его уложит": Чисора оценил шансы Усика в бою с Уайлдером
Британский боксер поделился мнением о потенциальном поединке.
Британский супертяжеловес Дерек Чисора прокомментировал слова обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика о том, кого он считает более опасным соперником - Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера.
Недавно украинец предположил, что потенциальный поединок против американца сложился бы для него сложнее, и это мнение полностью разделяет британский боксер.
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Более того Чисора считает, что Уайлдер отправит Усика в нокаут.
"Да, Усик все правильно сказал, ведь он знает, что Уайлдер его уложит", - сказал Чисора в комментарии Seconds Out.
Напомним, ранее Деонтей Уайлдер оставил грозное послание Александру Усику.