"Он его уложит": Чисора оценил шансы Усика в бою с Уайлдером

Британский супертяжеловес Дерек Чисора прокомментировал слова обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика о том, кого он считает более опасным соперником - Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера.

Недавно украинец предположил, что потенциальный поединок против американца сложился бы для него сложнее, и это мнение полностью разделяет британский боксер.

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Более того Чисора считает, что Уайлдер отправит Усика в нокаут.

"Да, Усик все правильно сказал, ведь он знает, что Уайлдер его уложит", - сказал Чисора в комментарии Seconds Out.

Напомним, ранее Деонтей Уайлдер оставил грозное послание Александру Усику.