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Кроуфорд сделал прогноз на свой бой со Спенсом

Американец жаждет одержать досрочную победу над соперником.
Сегодня, 10:05
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд высказался по поводу предстоящего поединка против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в этой же весовой категории Эррола Спенса.

По словам американца, он постарается нокаутировать своего соперника.

"Этот поединок не будет похож ни на один из предыдущих боев. Если я смогу причинить ему боль, то пойду за нокаутом".

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"У меня не просто так практически стопроцентный показатель нокаутов в полусреднем весе. С тех пор, как поднялся, я стал злее, сильнее, и мой удар стал более опасным", - приводит слова боксера Boxing News 24.

Напомним, что бой Спенс - Кроуфорд состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ранее промоутер сообщил, может ли завершить карьеру Ломаченко после поражения от Хэйни.


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