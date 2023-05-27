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"Лучший против лучшего": Спенс - о бое с Кроуфордом

Боксеры проведут поединок за звание абсолютного чемпиона в дивизионе.
Сегодня, 08:35
Эррол Спенс / Getty Images
Эррол Спенс / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс высказался о поединке против обладателя титула WBO Теренса Кроуфорда.

По словам американца, предстоящий бой войдет в историю мирового спорта.

"Большие вещи требуют времени. Мы оба вели переговоры, но теперь мы здесь. Так что все это осталось в прошлом. Это настоящее. Мы здесь, мы деремся друг с другом. Пусть победит сильнейший. Я чувствую, что это лучший бой в полусреднем весе за последние, наверное, 40 лет. Это бой десятилетия, лучший против лучшего".

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"Я человек слова. Люди думали, что я поднимусь в первый средний вес. Но, как я и говорил Кроуфорду, когда мы пересеклись в Оклахоме, я заполучу эти пояса и заберу то, что принадлежит ему. И вот сейчас мы здесь", - приводит слова Спенса Boxing Scene.

Напомним, что бой Спенс - Кроуфорд состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Мейвезер внес бой Фьюри - Усик в список самых ожидаемых.


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