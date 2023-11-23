"Лежал и жаловался": Валлин объяснил, почему Усик проиграет Фьюри

Шведский супертяжеловес Отто Валлин высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам шведа, украинец имеет свой недостаток, который раскрылся в бою с Даниэлем Дюбуа.

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"Фьюри - фаворит. В последнем бою он выглядел не очень хорошо, но это не значит, что Тайсон плохой боец. Фьюри крупный парень, крупнее своего соперника, но все же Усик даст ему хороший бой.

В последнем бою Дюбау действительно нокаутировал Усика. Я считаю, что это был легальный удар, который нанес Даниэль. Усик просто лежал на полу и жаловался. В бою с Гассиевым он жаловался на удары по корпусу. Это и есть недостаток Усика. Фьюри знает об этом", - приводит слова Отто Boxing Social.

Ранее отец Фьюри предположил, что Тайсону нужно изменить для победы над Усиком.

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