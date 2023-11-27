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Хэйни сообщил, ради какого боя мог бы вернуться в легкий вес

Бывший абсолютный чемпион озвучил имя желаемого соперника.
Сегодня, 13:58
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни рассказал, ради какого поединка мог бы вернуться в свой прежний дивизион.

По словам американского боксера, он был бы не против встретиться в ринге с соотечественником Джервонтой Дэвисом.

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"Чтобы я вернулся в легкий вес, в этом должен быть смысля для меня. Для этого нужен большой бой. Джервонта Дэвис по-прежнему выступает в легком весе, там же дерется Шакур Стивенсон.

В легком дивизионе все еще есть большие поединки, но "Танк" - это крупный денежный бой для меня в легком весе. Ради него я бы вернулся. А помимо этого для меня возвращение не имеет смысла", - сказал Хэйни в комментарии Boxing News.

Напомним, что в ближайшем поединке в рамках первого полусреднего веса 9 декабря Девин Хэйни встретится с обладателем титула WBC Реджисом Прогрейсом.

Ранее промоутер сообщил, с кем подерется победитель боя Хэйни - Прогрейс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис девин хэйни

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