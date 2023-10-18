Промоутер сообщил, с кем подерется победитель боя Хэйни - Прогрейс
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о поединке между чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом и Девином Хэйни.
По словам промоутера, победитель боя может выйти в ринг с Райаном Гарсией.
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"Мы устроим победителю бой с Райаном Гарсией. В DAZN уже знают, что победитель этого поединка должен встретиться с Райаном Гарсией. Райан на контракте у DAZN и Golden Boy.
Сейчас, этот поединок очень легко организовать. Кто бы не выиграл бой между Хэйни и Прогре, думаю, он вернется в ринг в феврале или марте, вероятнее всего, в Вегасе или Лос-Анджелесе и подерется с Райаном Гарсией. Это грандиозный бой", - приводит слова Хирна Boxing News 24.
Поединок Хэйни и Прогрейса состоится 9-го в США.
Напомним, американцы провели первую битву взглядов перед боем.
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