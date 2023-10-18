Прогрейс - Хэйни: видео битвы взглядов

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) проведет поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).

Боксеры впервые встретились перед титульным боем.

Читай также: Стало известно, когда Беринчик станет обязательным претендентом на титул Хэйни

Спортсмен провели первую битву взглядов.

Бой Прогрейс - Хэйни состоится 9 декабря.

Напомним, президент WBO рассказал о планах Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!