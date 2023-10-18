Прогрейс - Хэйни: видео битвы взглядов
Американцы определят чемпиона в полусреднем весе.
Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) проведет поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).
Боксеры впервые встретились перед титульным боем.
Читай также: Стало известно, когда Беринчик станет обязательным претендентом на титул Хэйни
Спортсмен провели первую битву взглядов.
Бой Прогрейс - Хэйни состоится 9 декабря.
Напомним, президент WBO рассказал о планах Ломаченко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!