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Прогрейс - Хэйни: видео битвы взглядов

Американцы определят чемпиона в полусреднем весе.
Сегодня, 10:15
Девин Хэйни и Реджис Прогрейс / instagram.com
Девин Хэйни и Реджис Прогрейс / instagram.com

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) проведет поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).

Боксеры впервые встретились перед титульным боем.

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Спортсмен провели первую битву взглядов.

Бой Прогрейс - Хэйни состоится 9 декабря.

Напомним, президент WBO рассказал о планах Ломаченко.

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