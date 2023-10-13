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"Он будет уходить из бокса": президент WBO рассказал о планах Ломаченко

Спортсмен с украинским гражданством может больше не выйти на ринг.
Сегодня, 08:50
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель заявил, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко собрался завершить карьеру.

Во время заседания рейтингового комитета WBO в Пунта Кане (Доминиканская Республика) функционер раскрыл планы спортсмена с украинским паспортом.

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"Мне говорили, что Ломаченко будет идти из бокса. У меня есть определенные сомнения, но посмотрим", - приводит слова Валькарселя Luckypunch.

Свой последний бой Василий провел в мае этого года, потерпев спорное поражение по очкам от Девина Хэйни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ранее Стивенсон рассказал, что Ломаченко отказался от рекордного гонорара за бой с ним.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко

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