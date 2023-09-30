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"Если я его не остановлю, то выбью из него все дерьмо": Стивенсон оставил дерзкое послание Ломаченко

Американец готов оказаться в ринге с опытным спортсменом.
Сегодня, 12:44
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон высказался о возможном поединке с Василием Ломаченко.

По словам непобежденного американца, он победит опытного спортсмена с украинским паспортом.

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"С кем бы я хотел подраться в следующем бою - с Наваррете или Ломаченко? С Ломаченко. Я бы сразился с ним, потому что это более крупный поединок. У него большое имя в легком весе, поэтому когда я его побью, мир поймет, что я настоящий. Я считаю, что он победил Девина Хэйни. Думаю, есть вероятность, что я остановлю его досрочно. Если же нет, то я выбью из него все дерьмо.

Я не знаю, держится ли команда Ломаченко подальше от меня из-за наших спаррингов. Я не обсуждаю свои спарринги, но я бы с удовольствием подрался с ним. Я не знаю, почему мы не деремся. Этот поединок должен был состояться следующим.

Я слышал, что ему предложили самый большой гонорар в карьере, но он отказался. Надеюсь, что мы все равно сможем что-то устроить. Я не вижу, почему бы этого не сделать", - приводит слова Стивенсона FightHype.com.

Напомним, бывший соперник Ломаченко вызвал украинца на реванш.

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