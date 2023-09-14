Бывший соперник Ломаченко вызвал украинца на реванш

Американский боксер Джемейн Ортис заявил, что хочет провести реванш с экс-чемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко.

По словам бойца, он знает, как одолеть спортсмена из Украины.

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"Ломаченко хорошо планировал свои действия и взвинчивал темп в конце каждого раунда. Я бы хотел реваншироваться за это поражение. Я однозначно понял, как наращивать темп, чтобы выдать сильную концовку, и как важно забрать чемпионские раунды.

Я чувствую, что наш бой был намного ближе, чем его поединок с Хэйни. По-моему, в моем бою с Ломой я доносил куда более чистые удары, а Девин в их поединке слишком много пропускал. Лома несколько раз чисто по мне попал ближе к концовке боя, но ни разу не потряс меня, не выбрасывал комбинации из 5-6 ударов, как было в его бою с Хэйни. Против меня он бросал только 1-2 удара за раз, поскольку опасался, что я отвечу," - приводит слова Ортиса Boxing Scene.

Напомним, в прошлом году Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей, а в мае этого года спорно проиграл по очкам Хэйни.

Ранее сообщалось, что американец сообщил резонансные подробности того, что случилось с Ломаченко.

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