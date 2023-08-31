"Не хотят, чтобы знали": Хэйни сообщил резонансные подробности того, что случилось с Ломаченко
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни заявил, что после поединка с ним Василий Ломаченко был вынужден уехать в больницу.
По словам американского боксера, спортсмен с украинским паспортом отправился на обследование после очного боя.
Читай также: "Хочет отдохнуть": Промоутер подтвердил ближайшие планы Ломаченко
"Сделайте домашку. Лома отправился в больницу после боя. Но они не хотят, чтобы вы об этом знали", - написал Хэйни в Twitter.
Do yo homework.. Loma went the hospital after the fight. But they don’t want you to know that 🫣 https://t.co/nbjmPvtB1G— Devin Haney (@Realdevinhaney) August 30, 2023
Напомним, американец победил Ломаченко единогласным решением судей.
Ранее стало известно, когда украинец проведет свой следующий бой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!