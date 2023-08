"Не хотят, чтобы знали": Хэйни сообщил резонансные подробности того, что случилось с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни заявил, что после поединка с ним Василий Ломаченко был вынужден уехать в больницу.

По словам американского боксера, спортсмен с украинским паспортом отправился на обследование после очного боя.

"Сделайте домашку. Лома отправился в больницу после боя. Но они не хотят, чтобы вы об этом знали", - написал Хэйни в Twitter.

