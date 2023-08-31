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"Не хотят, чтобы знали": Хэйни сообщил резонансные подробности того, что случилось с Ломаченко

Американец заявил, что команда Василия скрывает информацию про боксера.
Сегодня, 12:20
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни заявил, что после поединка с ним Василий Ломаченко был вынужден уехать в больницу.

По словам американского боксера, спортсмен с украинским паспортом отправился на обследование после очного боя.

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"Сделайте домашку. Лома отправился в больницу после боя. Но они не хотят, чтобы вы об этом знали", - написал Хэйни в Twitter.

Напомним, американец победил Ломаченко единогласным решением судей.

Ранее стало известно, когда украинец проведет свой следующий бой.

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