"Хочет отдохнуть": Промоутер подтвердил ближайшие планы Ломаченко

Боксер с украинским паспортом больше не собирается выходить в ринг в этом году.

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум подтвердил, что его клиент не собирается в ближайшем будущем проводить поединки против Шакура Стивенсона или Джорджа Камбососа.

По словам представителя боксера, его подопечный решил сделать перерыв в выступлениях до конца 2023 года.

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"Я встречался с Эгисом Климасом перед тем, как он отправился в Польшу на бой Усика. Мы пытались устроить поединок Шакура Стивенсона и Ломы. Но Эгис сказал нам, что Ломаченко решил не драться до конца этого года.

Так что разговоры о поединке Ломы против Камбососа - это ерунда. Эгис не стал бы вводить нас в заблуждение, и он сказал нам, что Лома хочет отдохнуть до конца года", - цитирует Арума Boxing Scene.

Ранее стало известно, когда Ломаченко может провести свой следующий бой.

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