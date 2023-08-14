Стало известно, когда Ломаченко проведет свой следующий бой

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о будущем бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

По словам промоутера, спортсмен с украинским паспортом проведет бой в начале следующего года.

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Функционер добавил, что Ломаченко получит титульный поединок, но это не будет Шакур Стивенсон.

"Мы рассчитываем, что Ломаченко вернется где-то в начале 2024 года. Его высоко оценивают в секционных органах, все четыре организации. В конце концов, он будет бороться за титул, но не против Шакура Стивенсона, который собирается подраться до конца года", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что непобежденный американец жестко наехал на Ломаченко.