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"Трусливая задница": Стивенсон жестко наехал на Ломаченко

Американцу не понравилось, что бывший чемпион избегает поединка.
Сегодня, 10:40
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон раскритиковал Василия Ломаченко.

Американский спортсмен упрекнул боксера из Украины, ведь тот отказывается от боя с ним.

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"Трусливая задница Ломаченко отказался драться со мной. Скажите остальным засранцам, пусть выстроятся в очередь. Я готов подраться с любым. Я не знаю, кто это будет.

Это безумие. Ему предложили самые большие деньги, которые он мог заработать на протяжении всей карьеры, но он отказался. Если это не слив, то я не знаю, что это такое. Лома - трус", - написал Стивенсон на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Ломаченко отказывается проводить бой в 2023 году.

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