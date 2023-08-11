Ломаченко отказывается проводить бой в 2023 году

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о будущем Василия Ломаченко.

По словам функционера, спортсмен из Украины не будет боксировать с Шакуром Стивенсоном.

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"Ломаченко отказывается проводить бой в этом году. Он хочет взять отпуск.

Эта дерьмовая ситуация все еще продолжается в Украине, все приблизилось к месту, где он живет – рядом с бомбардируемой Одессой. Он не может сосредоточиться на боях. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Шакуру", - приводит слова Арума Стив Ким в Twitter.

Ранее сообщалось, что Ломаченко сохранил первую позицию в обновленном рейтинге WBC.

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