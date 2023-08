"Раньше я уважал тебя, но ты трус": Стивенсон призвал Ломаченко принять бой

Американский представитель легкого дивизиона Шакур Стивенсон в очередной раз призвал Василия Ломаченко выйти с ним в ринг, подравшись за вакантный титул WBC.

При это непобежденный боксер уже сменил свой тон, обвинив потенциального соперника в трусости и нежелании провести поединок.

Читай также: Ломаченко претендент на чемпионский бой: WBC лишил пояса Хэйни

"Василий Ломаченко, раньше я очень уважал тебя, но ты такой же трус, как и все, кого я вижу. Ты скорее уйдешь на пенсию, чем выйдешь в ринг со мной?" - написал Стивенсон в Twitter.

Man @VasylLomachenko I used to have a lot of respect for u but u just as scary as everybody else I see.. U rather retire then get in the ring wit me? 😂🦆