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"Раньше я уважал тебя, но ты трус": Стивенсон призвал Ломаченко принять бой

Непобежденный американец дерзко обратился к потенциальному сопернику.
Сегодня, 07:28
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Американский представитель легкого дивизиона Шакур Стивенсон в очередной раз призвал Василия Ломаченко выйти с ним в ринг, подравшись за вакантный титул WBC.

При это непобежденный боксер уже сменил свой тон, обвинив потенциального соперника в трусости и нежелании провести поединок.

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"Василий Ломаченко, раньше я очень уважал тебя, но ты такой же трус, как и все, кого я вижу. Ты скорее уйдешь на пенсию, чем выйдешь в ринг со мной?" - написал Стивенсон в Twitter.

Также американский боец обратился к менеджеру Ломаченко Эгису Климасу.

"Для него нет лучших вариантов на столе. Скажи своему бойцу, чтобы он собрал свои яйца и вышел в ринг со мной", - написал Стивенсон.

Ранее Стивенсон оригинально обратился к Ломаченко по поводу боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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