"Раньше я уважал тебя, но ты трус": Стивенсон призвал Ломаченко принять бой
Американский представитель легкого дивизиона Шакур Стивенсон в очередной раз призвал Василия Ломаченко выйти с ним в ринг, подравшись за вакантный титул WBC.
При это непобежденный боксер уже сменил свой тон, обвинив потенциального соперника в трусости и нежелании провести поединок.
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"Василий Ломаченко, раньше я очень уважал тебя, но ты такой же трус, как и все, кого я вижу. Ты скорее уйдешь на пенсию, чем выйдешь в ринг со мной?" - написал Стивенсон в Twitter.
Man @VasylLomachenko I used to have a lot of respect for u but u just as scary as everybody else I see.. U rather retire then get in the ring wit me? 😂🦆— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) August 8, 2023
Также американский боец обратился к менеджеру Ломаченко Эгису Климасу.
"Для него нет лучших вариантов на столе. Скажи своему бойцу, чтобы он собрал свои яйца и вышел в ринг со мной", - написал Стивенсон.
There is no better options on the table for him @KlimasBoxing tell yo fighter drop his nuts and get in the ring wit me 🤨🦆— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) August 8, 2023
Ранее Стивенсон оригинально обратился к Ломаченко по поводу боя.
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