Стивенсон оригинально обратился к Ломаченко по поводу боя

Американец в очередной раз призвал спортсмена провести титульный поединок.

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) вызвал на бой бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Американский боксер, узнав решение по поводу судьбы пояса WBC, официально обратился к украинцу. Стивенсон желает выйти в ринг с Ломаченко.

"Йоу, чемпион, давай устроим бой высочайшего уровня, я хочу подарить настоящим фанатам впечатляющий вечер бокса на самом высоком уровне", - написал Стивенсон, добавив совместную фотографию.

Yo champ @VasylLomachenko let’s make the highest skill level fight happen, I want to give true boxing fans a spectacular night of boxing at the highest level 💰 pic.twitter.com/5B0ZKlALKi — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) August 2, 2023

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