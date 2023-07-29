Стало известно, когда состоится бой Хэйни - Прогрейс

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) и обладатель WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) в ближайшее время проведут поединок.

Как сообщает инсайдер Майк Коппинджер, боксеры договорились выйти в ринг 28 октября в Лас-Вегасе.

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На кону поединка будет стоять пояс Прогрейс.

Напомним, Хэйни в последнем бою победил Василия Ломаченко решением судей, а Прогрейс в июне победил Даниэлито Соррилью.

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