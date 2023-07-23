Камбосос неубедительно одолел Хьюза, но закрыл два поражения от Хэйни

Бывший абсолютный чемпион легкого дивизиона австралиец Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) одержал победу над британцем Макси Хьюзом (26-6-2, 5 KO), отобрав у него пояс IBO.

Поединок стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоялся в ночь на воскресенье, 23 июля, на Firelake Arena в Шони, штат Оклахома, США.

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Бой прошел с переменным успехом. Камбосос пытался действовать более активно, но Хьюзу удавалось сдерживать соперника и успешно контратаковать. К экватору поединка соперники нанесли друг другу рассечения.

С седьмого раунда австралийский боксер начал увеличивать давление на соперника, работал комбинациями, но без особого успеха и также часто пропускал удары.

В итоге соперники прошли всю дистанцию, а победу решением большинства судей (117-111, 115-113,114-114) отдали Камбососу, который завоевал пояс IBO.

Этим успехом австралийский боксер сумел закрыть поражения в двух предыдущих боях с нынешним абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хэйни.

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