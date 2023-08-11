Ломаченко сохранил первую позицию в обновленном рейтинге WBC
Спортсмен из Украины претендует на чемпионский бой.
Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг боксеров в легком весе.
Лидером рейтинга является спортсмен с украинским паспортом Василий Ломаченко. Второе место занимает американец Шакур Стивенсон, а тройку лучших замыкает Исаак Круз.
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Отметим, что чемпионским поясом организации владел Дэвин Хэйни, однако сейчас он "чемпион в отпуске" а титул стал вакантным.
Организация может санкционировать бой за чемпионский пояс между Ломаченко и Шакуром.
Обновленный рейтинг WBC в легком весе:
- Василий Ломаченко
- Шакур Стивенсон
- Исаак Круз
- Фрэнк Мартин
- Уильям Сепеда
- Эдвин Де Лос Сантос
- Джемейн Ортис
- Сюитиро Йосино
- Раймонд Мураталла
- Джордж Камбосос
Ранее стало известно, когда состоится бой Хэйни - Прогрейс .
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