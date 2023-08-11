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Ломаченко сохранил первую позицию в обновленном рейтинге WBC

Спортсмен из Украины претендует на чемпионский бой.
Сегодня, 12:10
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг боксеров в легком весе.

Лидером рейтинга является спортсмен с украинским паспортом Василий Ломаченко. Второе место занимает американец Шакур Стивенсон, а тройку лучших замыкает Исаак Круз.

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Отметим, что чемпионским поясом организации  владел Дэвин Хэйни, однако сейчас он "чемпион в отпуске" а титул стал вакантным.

Организация может санкционировать бой за чемпионский пояс между Ломаченко и Шакуром.

Обновленный рейтинг WBC в легком весе:

  1. Василий Ломаченко
  2. Шакур Стивенсон
  3. Исаак Круз
  4. Фрэнк Мартин
  5. Уильям Сепеда
  6. Эдвин Де Лос Сантос
  7. Джемейн Ортис
  8. Сюитиро Йосино
  9. Раймонд Мураталла
  10. Джордж Камбосос

Ранее стало известно, когда состоится бой Хэйни - Прогрейс .

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