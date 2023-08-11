Ломаченко сохранил первую позицию в обновленном рейтинге WBC

Спортсмен из Украины претендует на чемпионский бой.

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг боксеров в легком весе.

Лидером рейтинга является спортсмен с украинским паспортом Василий Ломаченко. Второе место занимает американец Шакур Стивенсон, а тройку лучших замыкает Исаак Круз.

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Отметим, что чемпионским поясом организации владел Дэвин Хэйни, однако сейчас он "чемпион в отпуске" а титул стал вакантным.

Организация может санкционировать бой за чемпионский пояс между Ломаченко и Шакуром.

Обновленный рейтинг WBC в легком весе:

Василий Ломаченко Шакур Стивенсон Исаак Круз Фрэнк Мартин Уильям Сепеда Эдвин Де Лос Сантос Джемейн Ортис Сюитиро Йосино Раймонд Мураталла Джордж Камбосос

Ранее стало известно, когда состоится бой Хэйни - Прогрейс .

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