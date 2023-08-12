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Промоутер рассказал, с кем подерется Стивенсон после отказа Ломаченко

Американский боксер получит титульный поединок.
Сегодня, 15:56
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что представитель легкого дивизиона Шакур Стивенсон в своем следующем поединке в любом случае подерется за вакантный титул WBC.

Промоутер пока не назвал конкретного соперника, но заявил, что оппонентом американца станет один из лучших представителей рейтинга организации, после того как от боя отказался Василий Ломаченко.

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"Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить лучшего соперника среди возможных. Если это будет не Ломаченко, то он подерется с кем-то другим.

В любом случае Стивенсон будет драться за титул чемпиона мира. Я смотрю на Шакура, как на бойца, который основан на способностях и находится на вершине рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Ранее Арум сообщил, что Ломаченко отказывается проводить бой в 2023 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум Шакур Стивенсон

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