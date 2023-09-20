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Стивенсон рассказал, что Ломаченко отказался от рекордного гонорара за бой с ним

Американец удивлен, что боксер из Украины не захотел драться за вакантный титул.
Сегодня, 10:58
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон выразил недоумение, что Василий Ломаченко отказался от поединка с ним за вакантный пояс WBC в легком дивизионе.

По словам американца, боксеру с украинским паспортом предлагали за этот бой рекордный гонорар в карьере.

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"За бой со мной Ломаченко предлагали самый большой гонорар в его карьере. Почему ему не подраться со мной?

Приближаясь к завершению карьеры, почему бы не взять больше всего денег и не провести один из крупнейших боев в боксе? Почему нет?" - цитирует Стивенсона Boxing Social.

Напомним, что в своем ближайшем поединке Шакур Стивенсон должен подраться с Эдвином Де Лос Сантосом за вакантный пояс WBC в легком весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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