Стивенсон определился с новым соперником на первый титульный бой в легком весе

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон определился с соперником на свой первый титульный бой в легком дивизионе.

Как сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер, американский боксер договорился о поединке против доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса.

Бой за вакантный пояс WBC в легком весе должен состояться 16 ноября в Лас-Вегасе.

"Этот боец храбрее, чем все остальные. Откровенно говоря, я верю, что он лучше, чем тот с*чий н**га, который струсил и слился с боя. Но смотри, если ты будешь давить на меня, я отвечу на твой телефонный звонок. Я не избегаю никаких проблем. Давай сделаем это, н**га", - написал Стивенсон.

This fighter got more heart then the rest of em and truthfully speaking I believe he is a better fighter then the bitch Nigga who got cold feet and pulled out.. but look u press up on me I will answer the phone call I don’t duck no smoke let’s get to it nigga @EdwinLaGranada 😤