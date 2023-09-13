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Стивенсон определился с новым соперником на первый титульный бой в легком весе

Американский боксер нашел оппонента после предыдущих неудачных попыток.
Вчера, 23:59
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон определился с соперником на свой первый титульный бой в легком дивизионе.

Как сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер, американский боксер договорился о поединке против доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса.

Бой за вакантный пояс WBC в легком весе должен состояться 16 ноября в Лас-Вегасе.

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"Этот боец храбрее, чем все остальные. Откровенно говоря, я верю, что он лучше, чем тот с*чий н**га, который струсил и слился с боя. Но смотри, если ты будешь давить на меня, я отвечу на твой телефонный звонок. Я не избегаю никаких проблем. Давай сделаем это, н**га", - написал Стивенсон.

Напомним, недавно от титульного поединка с Шакуром Стивенсоном отказался Фрэнк Мартин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон

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