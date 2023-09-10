Первый титульный бой Стивенсона в новом весе сорвался

Потенциальный соперник отказался от поединка с экс-чемпионом в двух дивизионах.

Бой за вакантный титул WBC легкого дивизиона между экс-чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 КО) и его соотечественником Фрэнком Мартином (18-0, 12 КО) сорвался.

Поединок, запланированный на 16 ноября в Лас-Вегасе, не состоится из-за отказа Мартина.

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Об этом сообщил инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

По его информации, срыв боя случился через несколько дней после того, как команды соперников уведомили WBC, что достигли соглашения. Представители промоутерской компании Top Rank передали Мартину контракт, но уже на следующий день тот заявил, что больше не заинтересован в поединке.

Напомним, ранее от боя с Шакуром Стивенсоном отказался Василий Ломаченко.

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