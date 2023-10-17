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Стало известно, когда Беринчик станет обязательным претендентом на титул Хэйни

Украинец получит шанс стать чемпионом мира.
Сегодня, 12:15
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титула WBO International в легком весе украинца Дениса Беринчика, высказался о будущем своего клиента.

По словам функционера, украинский боксер вскоре станет обязательным претендентом на полноценный чемпионский титул WBO в легком весе.

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"Я на конгрессе WBO присутствую больше из-за Беринчика, чем из-за Усика. Для меня это уже небольшой юбилей. Потому что я уже пятый год подряд представляю здесь Беринчика и рекомендую его на должность обязательного претендента. Я попросил президента WBO номинировать его на должность обязательного претендента, как бойца, который уже очень долго ждет своей очереди. Он защити свой международный титул уже девять раз.

Девин Хэйни поднялся, но не освободил свой титул. После боя с Прогре в декабре, ему вероятно, будет предоставлен определенный период, во время которого он должен будет решить, что делать дальше. Как рекомендовал Пако, нам нужно подождать несколько месяцев, чтобы этот бой состоялся. Затем, с Божьей помощью, мы номинируем Дениса на должность обязательно претендента", - приводит слова Красюка ProBox TV.

Ранее промоутер Усика рассказал, когда планируют организовать бой с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

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