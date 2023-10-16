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Фьюри оценил бой с Усиком: Я взмахну его, как маленькую каплю дождя с плеча

"Цыганский король" высказался о габаритах украинца.
Сегодня, 11:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британского боксера, сейчас он полностью сфокусирован на поединке против Фрэнсиса Нганну, однако и уверен в победе над украинцем.

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"Сейчас Усик меня не особо волнует, потому что сначала мне необходимо разобраться с Фрэнсисом. Когда я с ним разберусь, если я останусь целым и невредимым, то буду похож на Донки Конга и справлюсь с этим маленьким парнем. 

Я взмахну его, как маленькую каплю дождя с плеча. Но до этого я отдаю 100% своих сил каждому человеку, с которым дерусь", - сказал Фьюри в интервью Дереку Чисоре.

Ранее промоутер Усика рассказал, когда планируют организовать бой с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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