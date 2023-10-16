"Забрать свое": Руис включил Усика в список желаемых соперников на 2024 год

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис высказался о своих планах на следующий год.

Мексиканский боксер намерен провести три топовых поединка в 2024 году.

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"Я хочу вынести Деонтея Уайлдера, я хочу вынести Тайсона Фьюри, а затем я желаю забрать свои пояса у Усика", - приводит слова Руиса Boxing Social.

Ранее промоутер Усика рассказал, когда планируют организовать бой с Фьюри.

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