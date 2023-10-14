iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он боится": Руис предположил, почему бой Джошуа - Уайлдер не состоится

Бывший чемпион сомневается в вероятности подобного поединка.
Сегодня, 15:02
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис выразил сомнение, что Энтони Джошуа готов выйти в ринг против Деонтея Уайлдера.

Американский боксер считает, что Эй Джей боится его соотечественника, а сам он снова озвучил желание подраться с "Бронзовым бомбардировщиком".

Читай также: Энди Руис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

"Джошуа не подерется с Уайлдером. Он боится с ним драться. И мне кажется, что Уайлдер мог бы победить Джошуа.

Но я хочу встретиться в ринге с Уайлдером, я бы подрался с ним. Я предпочитаю подраться с ним, а не с какими-то простачками", - сказал Руис в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Руис заявил о готовности подраться со всеми топовыми супертяжеловесами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Энди Руис Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Отец Фьюри: Бой Уайлдера с Усиком продлится 1 раунд Отец Фьюри: Бой Уайлдера с Усиком продлится 1 раунд
Энди Руис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри Энди Руис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
"Можно решить за 30 секунд": отец Фьюри назвал условие для боя Джошуа с Тайсоном "Можно решить за 30 секунд": отец Фьюри назвал условие для боя Джошуа с Тайсоном
Промоутер Фьюри: Бой Джошуа с Уайлдером не состоится Промоутер Фьюри: Бой Джошуа с Уайлдером не состоится
Помочь журналистам

Видео

Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов
Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 116:24
Риккардо займет место в Ред Булл в случае ухода Переса - источник
Евро-202415:56
Сразу три игрока сборной проведут юбилейные матчи в поединке против Северной Македонии
Европа15:50
"Думал, что лучше бы я ушел": Итальянский форвард рассказал о предложениях из Саудовской Аравии
Евро-202415:50
Украина - Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа15:31
Хавбек Ньюкасла намерен обратиться за помощью к психологу
Европа15:11
Украинская бригада арбитров назначена на матч отбора Евро-2024
Бокс15:02
"Он боится": Руис предположил, почему бой Джошуа - Уайлдер не состоится
Евро-202414:55
Матч Мальта - Украина будет судить датская бригада арбитров
Европа14:55
Зубков - в старте на матч Украина - Северная Македония
Евро-202414:32
"Настроение боевое": Зинченко рассказал о готовности Украины к матчу с Северной Македонией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK