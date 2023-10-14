"Он боится": Руис предположил, почему бой Джошуа - Уайлдер не состоится
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис выразил сомнение, что Энтони Джошуа готов выйти в ринг против Деонтея Уайлдера.
Американский боксер считает, что Эй Джей боится его соотечественника, а сам он снова озвучил желание подраться с "Бронзовым бомбардировщиком".
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"Джошуа не подерется с Уайлдером. Он боится с ним драться. И мне кажется, что Уайлдер мог бы победить Джошуа.
Но я хочу встретиться в ринге с Уайлдером, я бы подрался с ним. Я предпочитаю подраться с ним, а не с какими-то простачками", - сказал Руис в комментарии Fight Hub TV.
Ранее Руис заявил о готовности подраться со всеми топовыми супертяжеловесами.
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