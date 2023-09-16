Руис заявил о готовности подраться со всеми топовыми супертяжеловесами

Бывший чемпион мира Энди Руис заявил, что готов провести бой с любым топовым представителем супертяжелой весовой категории.

Американский боксер вызвал на поединок Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, а также не против встретиться в ринге с обладателями поясов в дивизионе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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"Все спрашивают, когда я подерусь, когда будет мой бой, когда я побьюсь с Уайлдером. Никто не хочет драться со мной. Я сохраняю готовность.

Скажите Джошуа, пусть устроит со мной трилогию. Скажите Уайлдеру, что я готов. Пусть присылает мне еще один контракт. Усик, Тайсон Фьюри - все хотят пойти легким путем, но я здесь, детка. Мы работаем", - сказал Руис в комментарии FightHype.com.

Ранее сообщалось, что Руис обратился к президенту WBC с просьбой провести бой с Фьюри.

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