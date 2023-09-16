iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Руис заявил о готовности подраться со всеми топовыми супертяжеловесами

Экс-чемпион хочет получить именитого соперника, среди которых упомянул и Усика.
Сегодня, 13:12
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images

Бывший чемпион мира Энди Руис заявил, что готов провести бой с любым топовым представителем супертяжелой весовой категории.

Американский боксер вызвал на поединок Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, а также не против встретиться в ринге с обладателями поясов в дивизионе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Читай также: Руис выразил готовность устроить трилогию с Джошуа

"Все спрашивают, когда я подерусь, когда будет мой бой, когда я побьюсь с Уайлдером. Никто не хочет драться со мной. Я сохраняю готовность.

Скажите Джошуа, пусть устроит со мной трилогию. Скажите Уайлдеру, что я готов. Пусть присылает мне еще один контракт. Усик, Тайсон Фьюри - все хотят пойти легким путем, но я здесь, детка. Мы работаем", - сказал Руис в комментарии FightHype.com.

Ранее сообщалось, что Руис обратился к президенту WBC с просьбой провести бой с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Энди Руис Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Промоутер Фьюри рассказал, чего следует опасаться в бою с Нганну Промоутер Фьюри рассказал, чего следует опасаться в бою с Нганну
"Ничего не сделано": Промоутер Джошуа заговорил о срыве боя с Уайлдером в Саудовской Аравии "Ничего не сделано": Промоутер Джошуа заговорил о срыве боя с Уайлдером в Саудовской Аравии
Фьюри: Усик - маленький украинский бомж Фьюри: Усик - маленький украинский бомж
"Начало следующего года": Сопромоутер Фьюри назвал потенциальную дату боя против Усика "Начало следующего года": Сопромоутер Фьюри назвал потенциальную дату боя против Усика
Помочь журналистам

Видео

Бельгия - Украина 2:10 Видео голов и обзор футзального матча
Бельгия - Украина 2:10 Видео голов и обзор футзального матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс15:39
"Начало следующего года": Сопромоутер Фьюри назвал потенциальную дату боя против Усика
Европа15:20
Барселона может арендовать скандального вингера Манчестер Юнайтед
Бокс14:58
Промоутер Фьюри рассказал, чего следует опасаться в бою с Нганну
Украина14:45
Черноморец - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа14:29
Лион объявил о назначении нового главного тренера
Европа13:56
Рома предложит улучшенный контракт Дибале
Формула 113:45
Гран-при Сингапура: Сайнс стал лучшим в третьей практике
Украина13:20
Черноморец - Полесье, Шахтер - Оболонь, Александрия - Минай: где смотреть матчи седьмого тура УПЛ
Бокс13:12
Руис заявил о готовности подраться со всеми топовыми супертяжеловесами
Теннис12:59
Киченок выиграла парный турнир WTA в Японии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK