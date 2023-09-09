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Руис выразил готовность устроить трилогию с Джошуа

Американец отреагировал на присутствие своего имени в списке возможных соперников британца.
Сегодня, 13:15
Энди Руис и Энтони Джошуа / Getty Images
Энди Руис и Энтони Джошуа / Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис не против в третий раз встретиться в ринге со своим бывшим соперником Энтони Джошуа.

Ранее промоутер британца Эдди Хирн упомянул американца в перечне возможных оппонентов своего клиента на бой в декабре этого года на случай, если не удастся организовать в эти сроки поединок с Деонтеем Уайлдером.

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Руис сразу отреагировал на это заявление, обратившись к представителю Джошуа и выразив готовность устроить трилогию.

"Давай сделаем это, Эдди Хирн", - написал Руис в соцсети.

Напомним, что в июне 2019 года Руис победил Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде, отобрав у него чемпионские титулы. В декабре того же года британец вернул пояса, одолев американца единогласным решением судей.

Ранее менеджер Уайлдера оценил шансы на организацию боя с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Энди Руис

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