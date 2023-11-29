Менеджер Усика объяснил, за счет чего украинец одолеет Фьюри

В команде украинского чемпиона не ждут легкого боя, но уверены в победе.

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, оценил будущий объединительный поединок против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По его словам, этот бой станет для украинца самым большим вызовом в карьере, но его подопечный обладает качествами, за счет которых он способен победить британца.

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"Мы очень долго работали над тем, чтобы получить этот бой, и вот наконец-то мы это сделали. Однозначно, это не будет легкий поединок. Возможно, это будет самый сложный бой в карьере Александра. Усик уверен, но в то же время он хорошо понимает, что необходимо проделать большую работу. Он трудяга, хороший атлет и отличный боец.

Будет непросто найти спарринг-партнеров, потому что Тайсон Фьюри очень высокий, с длинными руками, у него крайне неудобный стиль, он тяжелый. Так что это будет самым большим вызовом.

Но я не сомневаюсь в победе Александра. Ее причинами станут его работа ног, интеллект, боксерский IQ. Я бы не сказал, что Фьюри обладает большой мощью. Он тяжелый и вешается на бойцов. Так он их изматывает. Но побить Александра будет непросто", - приводит слова Климаса Boxing Talk.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, санкционирует ли WBC второй бой Фьюри с Усиком.

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