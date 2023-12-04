iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри: Увидимся с вами на бою 17 февраля, когда я полностью уничтожу Усика

Британец получил особый подарок от саудитов.
Сегодня, 21:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) в Саудовской Аравии получил в подарок автомобиль Lucid.

"Цыганский король" в своей речи пообещал уничтожить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Читай также: Промоутер рассказал, сколько Усик еще будет выступать на высочайшем уровне

"Я только что получил свой новый автомобиль Lucid. Он невероятный. Хочу выразить уважение Lucid, хочу выразить большое уважение Сезону в Рияде, людям в Саудовской Аравии.

Это абсолютно феноменально, я очень рад быть здесь. Этот хороший автомобиль исключителен, езда на нем потрясающая, очень быстрая. Я на седьмом небе от счастья благодаря новой машине. Благодарю вас, благослови вас Бог.

Увидимся с вами на бою 17 февраля, когда я полностью уничтожу Александра Усика и стану абсолютным чемпионом мира! Прямо здесь, в Саудовской Аравии, только здесь, в 2024-м – это будет круто", - приводит слова Фьюри Boxing King Media.

Бой Усик-Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер украинца оценил возможность реванша с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Промоутер рассказал, сколько Усик еще будет выступать на высочайшем уровне Промоутер рассказал, сколько Усик еще будет выступать на высочайшем уровне
Экс-чемпион назвал условие, при котором Фьюри будет безоговорочным фаворитом боя с Усиком Экс-чемпион назвал условие, при котором Фьюри будет безоговорочным фаворитом боя с Усиком
Рой Джонс назвал победителя боя Холифилд – Фьюри Рой Джонс назвал победителя боя Холифилд – Фьюри
Игрок Ювентуса выпустил дебютный трек Игрок Ювентуса выпустил дебютный трек
Помочь журналистам

Видео

Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:49
Игрок Ювентуса выпустил дебютный трек
Европа23:27
Беллингему вручили приз Golden Boy
Европа22:52
Выше только лидер Барселоны. Довбик на втором месте в Ла Лиги по показателю xG
Футбол22:52
Суарес - о своем здоровье: Три таблетки плюс обезболивающее перед матчем
Европа22:30
Тен Хаг потерял поддержку раздевалки Манчестер Юнайтед
Европа22:14
FA предъявила Ман Сити обвинение за неуважительное отношение к арбитру
Украина22:08
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Другие21:54
Женская сборная Украины по гандболу узнала своих соперников на ЧМ-2023
Бокс21:50
Фьюри: Увидимся с вами на бою 17 февраля, когда я полностью уничтожу Усика
Европа21:27
Еще один футболист Барселоны выбыл из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK