Фьюри: Увидимся с вами на бою 17 февраля, когда я полностью уничтожу Усика

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) в Саудовской Аравии получил в подарок автомобиль Lucid.

"Цыганский король" в своей речи пообещал уничтожить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

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"Я только что получил свой новый автомобиль Lucid. Он невероятный. Хочу выразить уважение Lucid, хочу выразить большое уважение Сезону в Рияде, людям в Саудовской Аравии.

Это абсолютно феноменально, я очень рад быть здесь. Этот хороший автомобиль исключителен, езда на нем потрясающая, очень быстрая. Я на седьмом небе от счастья благодаря новой машине. Благодарю вас, благослови вас Бог.

Увидимся с вами на бою 17 февраля, когда я полностью уничтожу Александра Усика и стану абсолютным чемпионом мира! Прямо здесь, в Саудовской Аравии, только здесь, в 2024-м – это будет круто", - приводит слова Фьюри Boxing King Media.

Бой Усик-Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер украинца оценил возможность реванша с Фьюри.

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