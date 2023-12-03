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Промоутер рассказал, сколько Усик еще будет выступать на высочайшем уровне

Представитель украинца высказался о будущем своего подопечного.
Сегодня, 15:02
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, сколько еще будет длиться карьера его подопечного.

По его мнению, украинский боксер сможет драться на высочайшем уровне еще три года.

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"Ему сейчас 36 лет, и у него есть еще три года для выступлений на пике. Наше беспокойство вызывают только нюансы со здоровьем, которые могут стать проблемой. Если его тело будет и дальше готово драться, то я не думаю, что он остановится.

Я работаю с Александром Усиком с его первого боя в профи в 2013 году. На протяжении последних десяти лет мы друг с другом общались очень близко. В своей душе Усик остается молодым парнем, он никогда не завершал карьеру и даже не представлял, как бойцу тяжело уйти из бокса", - приводит слова Красюка Boxing Scene.

Ранее промоутер Александра Усика оценил возможность реванша с Тайсоном Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк

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